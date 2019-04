Fmi, rivede al ribasso crescita mondo

WASHINGTON, 9 APR - L'economia mondiale rallenta. Il Fmi stima una crescita del 3,3% quest'anno, ovvero 0,2 punti percentuali in meno rispetto alle stime di gennaio e 0,4 punti percentuali in meno sull'ottobre 2018. Per il 2020 la stima e' del +3,6%, invariata su gennaio e in calo di 0,1 punti sulle previsioni di ottobre.