Unioncamere, pronti i nuovi voucher 4.0

ROMA, 9 APR - "Pronti 15,5 milioni di euro per la digitalizzazione delle imprese". Unioncamere annuncia così che "parte domani il nuovo bando nazionale per i voucher 4.0 lanciato dalle Camere di commercio per permettere alle aziende italiane di agganciare la quarta rivoluzione industriale". Attraverso i voucher, commenta il presidente di Unioncamere, Carlo Sangalli, "le Camere di commercio offrono un sostegno concreto a favore della digitalizzazione delle imprese, soprattutto di quelle di dimensioni più piccole che fanno più fatica a trovare le risorse per innovarsi con i Pid in poco tempo abbiamo facilitato oltre 41mila imprenditori ad adottare le tecnologie 4.0". Per ciascuna impresa, spiega un comunicato, "saranno messe a disposizione risorse fino a 10mila euro di valore che potranno essere utilizzate dagli imprenditori per acquistare servizi di consulenza, formazione e tecnologie in ambito 4.0".