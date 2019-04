Guzzetti verso addio Fondazione Cariplo

MILANO, 8 APR - Il presidente della Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti guarda al futuro e, dopo 22 anni di attività, in vista di lasciare il suo incarico traccia un bilancio delle attività che hanno contribuito a costruire una "fondazione solida". Guzzetti ha raccontato gli anni della sua presidente a margine dell'iniziativa "Futuro (per il) prossimo" svoltosi al Teatro alla Scala. Un evento-spettacolo che ha visto l'esibizione dei detenuti del coro La Nave del Carcere di San Vittore, che con il loro 'Va pensiero' hanno scelto di cimentarsi alla Scala, per la prima volta in assoluto. Guzzetti si è detto tranquillo per il futuro perchè "abbiamo già tutte le segnalazioni per i 28 membri della Commissione centrale di beneficenza (l'organismo che elegge il presidente, ndr). La prossima sarà una Ccb ottima con persone di grande competenza". Negli ultimi sei anni (2013-2019) sono stati donati circa un miliardo di euro per la realizzazione di 6.714 progetti di utilità sociale.