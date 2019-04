Da Fca milioni a Tesla per crediti Co2

ROMA, 7 APR - Fiat Chrysler pagherà "centinaia di milioni di euro" a Tesla per calcolare i veicoli elettrici del produttore americano nella propria flotta e rispettare così i parametri Ue in fatto di emissioni di Co2 previsti per il 2020. Lo riferisce il Financial Times, senza citare le proprie fonti. Il limite previsto dall'Ue per il 2020 è di 95 grammi per chilometro: con questa operazione, che ricorda un po' quella dei certificati verdi del settore energetico, in sostanza Fca potrà compensare le emissioni di anidride carbonica dalle sue auto grazie a quelle del produttore elettrico, abbassando la sua cifra media a un livello ammissibile. Il quotidiano finanziario indica anche, come risulta dal sito della Commissione Ue, che Fca ha formato un pool aperto con Tesla lo scorso 25 febbraio.