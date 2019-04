Dl crescita: assunzioni in enti locali

ROMA, 6 APR - Assunzioni più facili negli enti locali. Già dal 2019 nelle Regioni e nei Comuni il numero delle nuove entrate non sarà più vincolato a quello delle uscite, dei pensionamenti, ma risponderà solo a un "valore soglia" che verrà individuato attraverso un decreto ad hoc. E' la novità prevista dal decreto crescita, che pone - come richiesto da lungo tempo - le basi per il superamento della regola del turnover, con l'obiettivo di liberare e potenziare la capacità assunzione delle amministrazioni sul territorio, rapportandola alla sostenibilità finanziaria. Un provvedimento P.a-Mef, da emanare entro 60 giorni dal dl crescita, stabilirà le percentuali a cui rapportarsi per determinare il budget a disposizione di ciascuna amministrazione, tenendo anche conto dei livelli demografici, ovvero della popolazione residente nella Regione o nel Comune in questione.