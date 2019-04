Upi-Ance, obiettivo aprire cantieri

ROMA, 4 APR - Una sinergia tra istituzioni e imprese per rilanciare gli investimenti, aprire i cantieri e mettere in sicurezza un patrimonio pubblico strategico per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini, a partire dalle oltre 5000 scuole superiori e dalle strade provinciali. Sono gli obiettivi comuni che il presidente dell'UPI Michele de Pascale e quello dell'Ance Gabriele Buia hanno stabilito, e che saranno alla base di un documento da portare all'attenzione del Governo e del Parlamento in vista dei decreti sblocca cantieri e crescita. In particolare chiedono che sia permesso "agli amministratori di fare fronte alle esigenze di sicurezza dei cittadini e alle imprese di operare con regole certe".