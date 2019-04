Accordo Intesa-FederlegnoArredo da 1 mld

MILANO, 4 APR - Intesa Sanpaolo e FederlegnoArredo hanno sottoscritto un accordo che mette a disposizione delle imprese del settore del legno un miliardo di euro per supportare gli investimenti nei processi di innovazione e di economia circolare. L'accordo arriva a ridosso della 58/a edizione Salone del Mobile di cui Intesa Sanpaolo è partner istituzionale. L'obiettivo dell'accordo è quello di creare un modello di sviluppo sostenibile della filiera e, più in generale, del "sistema casa" che include commercio del legno, settore del legno-edilizia e il mondo casa-arredamento-design. L'accordo è stato presentato dal responsabile della Banca dei territori di Intesa Sanpaolo Stefano Barrese e dal direttore generale di FederlegnoArredo Sebastiano Cerullo. Il settore dell'arredo e del mobile ha un "forte potenziale - afferma Barrese - di crescita all'estero, una grande capacità attrativa sugli investitori stranieri e deve cogliere le opportunità, in particolare in una fase di rallentamento economico".