Unicredit:secondo Ft guarda a Commerz

PECHINO, 4 APR - Unicredit prepara un'offerta multimiliardaria per il controllo di Commerzbank visti i segnali di difficoltà che stanno incontrando i piani di fusione tra la banca tedesca e la 'rivale' Deutsche Bank. Lo riporta il Financial Times, secondo cui l'istituto si muoverebbe se i negoziati di aggregazione tra i due gruppi tedeschi dovessero fallire. "La banca italiana è improbabile che vada ad intromettersi negli attuali negoziati in corso sulla fusione in corso tra Deutsche e Commerz". Tuttavia "La via per noi è aperta" dice secondo il quotidiano una fonte vicina al dossier. Unicredit non commenta le ipotesi riportate dal Financial Times secondo il quale il gruppo guidato da Jean Pierre Mustier si prepara ad un'offerta multimiliardaria per il controllo di Commerzbank, se dovesse saltare l'accordo di quest'ultima con Deutsche Bank. In pre apertura a Piazza Affari Unicredit cede un marginale 0,66%. Commerz corre a +3,7% nel trade gate exchange, mentre Deutesche segna un +0,5%.