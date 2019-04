P.a: sindacati, manifestazione 8 giugno

ROMA, 3 APR - Manifestazione nazionale sabato 8 giugno di Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl e Uil-Pa a Roma in piazza del Popolo per rivendicare "risorse e occupazione, perché senza pubblico non c'è equità, senza lavoro non c'è futuro: futuro è pubblico". Lo annunciano le stesse categorie delle Funzioni pubbliche, chiedendo assunzioni, rinnovo dei contratti e miglioramento della qualità dei servizi. Inoltre, fanno sapere, lunedì 15 aprile a Roma si riunirà l'attivo unitario dei delegati della Sanità privata a cui parteciperanno anche i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil: una riunione "a sostegno della vertenza su un contratto che non viene rinnovato da ben 12 anni e che vede, ad oggi, l'interruzione delle relazioni sindacali per indisponibilità delle parti datoriali a discutere di parte economica".