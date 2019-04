Piaggio Aero: verso cigs per 1.027

SAVONA, 3 APR - Il commissario di Piaggio Aerospace Vincenzo Nicastro intende aprire a breve una procedura di cigs per i dipendenti del gruppo, che partirebbe a inizio maggio. La richiesta sarà per un massimo di 1.027 dipendenti, ma l'utilizzo potrebbe essere inferiore rispetto ai carichi di lavoro. E' quanto filtra da fonti sindacali. Sul tavolo le incertezza sui tempi degli investimenti sull'aereo da trasporto executive P180 e dei finanziamenti per la certificazione del drone P1HH e le conseguenze sull'attività.