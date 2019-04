Cybersecurity,cooperazione e nuove sfide

ROMA, 3 APR - Sempre più interconnessi: la produzione di Big Data continua la sua crescita, con un aumento delle connessioni machine to machine che toccherà quota 14,6 miliardi entro il 2022, rispetto ai 6,1 miliardi del 2017 (dati Cisco Visual Networking Index). L'enormità di questi dati e lo sviluppo dell'Internet of Things rappresentano una sfida, ma anche un'opportunità, come ha spiegato Marco Santarelli, direttore scientifico di ReS On Network, Fondazione Margherita Hack e docente di Intelligence e Big data, durante il suo intervento al convegno internazionale Digital transformation: engaging in co-creation to prepare for future security threats - The European-Singaporean relationship, tenutosi ieri presso l'Istituto per la Competitività di Roma. Durante l'evento organizzato da ReS On Network e Ofcs.report e patrocinato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Santarelli ha mostrato come sfruttare la produzione di dati per garantire la sicurezza delle infrastrutture critiche.