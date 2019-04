Poste a Salone con consulenza 'evoluta'

MILANO, 2 APR - Per Poste Italiane consulenza significa "inclusione, responsabilità, trasparenza, equità e sostenibilità". Con questi valori, il più grande gestore dei risparmi degli italiani si presenta al Salone del Risparmio 2019, la tre giorni milanese dedicata al risparmio gestito. "Gli investimenti responsabili in futuro diventeranno uno standard. Non ci sarà più differenza tra investimenti responsabili e non", sostiene il responsabile BancoPosta, Andrea Novelli, aggiungendo che "i risparmiatori si aspettano che chi gestisce denaro si occupi di investimenti responsabili". Per un gruppo che gestisce oltre 510 miliardi di euro di attività finanziarie affidate da 35 milioni di italiani è "naturale essere qui per confrontarci insieme ai grandi operatori dell'industria finanziaria". Il Salone del Risparmio è anche l'occasione per lanciare un servizio di "consulenza evoluta, dedicato ai clienti che hanno esigenze finanziarie più complesse che vanno oltre la gestione del risparmio", spiega Novelli.