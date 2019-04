Salone Risparmio al via

MILANO, 02 APR - "Vogliamo un'industria sempre più sostenibile, responsabile socialmente ed inclusiva, consapevoli del valore economico e sociale di questi termini". Così il presidente di Assogestioni, Tommaso Corcos, inaugura la decima edizione del Salone del Risparmio 2019, insignita della medaglia del Presidente della Repubblica. "La sostenibilità è un'importante driver evolutivo della nostra industria con un impatto paragonabile alla disruption tecnogica", aggiunge Corcos, sottolineando l'importanza che il Salone del Risparmio ha avuto in questo decennio. "Credo sia stato un cammino importante che ha messo al centro il valore del risparmio come punto di forza del nostro paese", afferma il numero uno dell'associazione nazionale del risparmio gestito, durante la plenaria del Salone, in corso fino al 4 aprile al Mico di Milano