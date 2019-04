MILANO, 2 APR - Avvio cauto per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib apre in rialzo dello 0,05% a 21.537 punti. Ordini in vendita su Fca (-0,65%). Deboli le banche con Ubi in ribasso dello 0,45%, Intesa Sanpaolo dello 0,2%. Corre Acea (+3,84% a 15,68 euro) dopo la presentazione del piano.