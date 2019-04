Acea,piano investimenti 2019-22 da 4 mld

MILANO, 2 APR - Il piano industriale 2019-2022 di Acea prevede investimenti pari a 4 miliardi di euro, i "più alti di sempre", con 900 milioni aggiuntivi rispetto al piano precedente. Lo annuncia la società capitolina dopo il cda. Circa l'80% del totale degli investimenti sarà destinato ad attività regolate. Da un punto di vista finanziario, si prevede una crescita media annua dell'Ebitda pari all'8%, 1,1 miliardi al 2020 e 1,3 miliardi al 2022 registrando, quindi, un incremento complessivo a fine piano del 36%. Acea prevede, per il 2019, un dividendo minimo di 0,75 euro per azione, "in ulteriore crescita nell'arco di piano" al 2022. "Nel periodo 2018-2022", è scritto nella nota, verranno distribuiti dividendi per 800 milioni "in crescita di 100 milioni di euro rispetto al piano precedente".