Borsa: Europa prosegue in positivo

MILANO, 1 APR - Le Borse europee proseguono in stabile rialzo con gli investitori che guardano alla ripresa della crescita cinese. Attesa anche per gli sviluppi sul fronte del commercio globale con i negoziati tra Usa e Cina. In rialzo i futures di Wall Street in attesa dell'apertura che da oggi torna alle 15:30. L'euro sul dollaro si attesta a 1,1236 a Londra. Nel Vecchio continente l'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,8%. A guidare i listini europei è Francoforte (+1,2%), nel giorno in cui arrivano i dati sulla manifattura con un crollo ai minimi dal 2012. Avanzano anche Londra, Parigi e Madrid (+0,6%). Piazza Affari (+0,6%) non risente dei dati sulla manifattura e sulla disoccupazione. Corrono Stm (+3,1%), Saipem (+2,8%) e Unicredit (+2,6%). In positivo il comparto dell'auto con Cnh (+1,8%), Exor (+2,2%), Ferrari (+1,6%), Fca (+0,8%). In terreno negativo Prysmian (-1,7%). Male Tim (-1%), dopo la pace tra i soci, Terna (-1,1%) e Italgas (-0,8%).