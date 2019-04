Borsa: Milano prosegue in rialzo

MILANO, 1 APR - La Borsa di Milano (+0,75%) prosegue la seduta in rialzo, in linea con gli altri listini europei. Sui mercati c'è ottimismo sulla crescita economica globale dopo i dati confortanti sulla manifattura cinese. A Piazza Affari andamento positivo per le banche. In lieve rialzo lo spread tra Btp e Bund a 258 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,54%. Corre Saipem (+3,2%), dopo le indiscrezioni di stampa sull'ipotesi di cessione delle unità di perforazione offshore e onshore. Bene anche Stm (+2,4%) e Pirelli (+2,2%) e Fca (+2,3%). Debole Tim (-0,2%), dopo la pace tra i soci sancita nel corso dell'assemblea di venerdì scorso. Tra le banche si mette in mostra Unicredit (+2,9%). Bene anche Mps (+1,3%), Banco Bpm (+1,5%), Ubi (+1,3%) e Intesa (+1%). L'aumento del prezzo del petrolio spinge i titoli energetici con Tenaris (+1,8%) ed Eni (+0,2%). In rosso Prysmian (+1,2%), Atlantia e Terna (-0,4%) ed Enel (-0,3%).