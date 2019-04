Borsa: Europa apre in positivo

MILANO, 1 APR - Le Borse europee aprono in rialzo la prima seduta della settimana. Tra gli investitori torna la fiducia sulla crescita globale dopo i dati positivi sulla manifattura cinese. Sullo sfondo grande attesa per l'accordo tra Usa e Cina sul commercio internazionale che darà impulso all'economia. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro si attesta a 1,1230 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,7%. In positivo Parigi (+0,82%), Francoforte (+0,79%), Madrid (+0,7%) e Londra (+0,54%).