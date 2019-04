Petrolio: in rialzo a 60,49 dollari

ROMA, 1 APR - Quotazioni del petrolio ancora in rialzo in avvio di settimana dopo il balzo in avanti di venerdì. I contratti sul greggio Wti con scadenza a maggio guadagno 35 centesimi a 60,49 dollari al barile; il Brent sale dello 0,8% a 68,12 dollari. Ad incidere sia il buon andamento dell'indice Pmi manifatturiero cinese, sia le attese per il nuovo round di colloqui Cina-Usa