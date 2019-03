Borsa: Tokyo, apertura in netto rialzo

TOKYO, 1 APR - La Borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana e del nuovo anno fiscale all'insegna dell'ottimismo, dopo il dato del fine settimana in Cina che indica in marzo e a sorpresa la prima espansione in 4 mesi dell'indice Pmi dei direttori d'acquisto: il Nikkei segna un rialzo sostenuto dell'1,48% a quota 21.518,85, aggiungendo 313 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile a un livello di 110,80 sul dollaro e a 124,30 sull'euro.