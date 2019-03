Flop Airbnb, primo anno gettito da 44mln

ROMA, 30 MAR - La 'tassa Airbnb' fa flop. Istituita dal governo Gentiloni con la manovrina di aprile 2017, pensata come misura antievasione per raccogliere maggior gettito in un momento di necessaria correzione dei conti pubblici, nel primo anno di applicazione la tassa sui cosiddetti affitti brevi ha raccolto 44 milioni di euro, la metà degli incassi previsti. In base ai dati sulle dichiarazioni dei redditi 2018 elaborati dal Dipartimento delle Finanze, ad aderire sono stati 7.200 contribuenti.