EssilorLuxottica: tiene in Borsa

MILANO, 29 MAR - Dopo il calo della vigilia sulla richiesta di arbitrato da parte del socio di maggioranza Delfin, EssilorLuxottica in Borsa a Parigi si muove un po' meglio del listino generale, segnando un rialzo di un punto percentuale poco sotto i 97 euro. Societe generale in un report conferma che la situazione "non è utile agli azionisti" ed è al momento in "uno stallo di fatto", mantenendo comunque sul titolo del gigante delle lenti e delle montature il rating 'hold'. In effetti la parte francese sta studiando il dossier sull'arbitrato, al quale non deve o meno 'aderire', per decidere se presentare - come è quasi certo - una memoria o meno.