Ricerca, Bolzano capitale 'buon vivere'

FIRENZE, 29 MAR - La capitale italiana del buon vivere è Bolzano con 103,41 punti, seguita a ruota da Trento (100,85 punti) e Pordenone (100,08 punti): questo il podio della ricerca 'Ben-vivere nei territori', ideata dal professor Leonardo Becchetti, co-fondatore di Next, in collaborazione con Avvenire, Federcasse e il contributo di oltre 60 esperti, presentata al Festival nazionale dell'Economia civile in corso a Firenze. 'Ben-vivere nei territori', ricordano i suoi ideatori, "a differenza di altri studi non tiene in considerazione solo indicatori di tipo economico, ma anche temi di tipo sociale come capacità di accoglienza, la cura per l'ambiente, il turismo e la cultura, l'impegno civile, la capacità di offrire posti di lavoro, legalità, sicurezza, salute e servizi alla persona". Il Friuli oltre a Pordenone piazza anche Gorizia e Udine nella top ten. Nelle zone alte della classifica anche Firenze (4/a), Parma (5/a), Milano (7/a) e Bologna (8/a). In difficoltà il Mezzogiorno, la prima e Bari (70/a), male La Calabria.