Ponte: a Castellucci 5 milioni nel 2018

MILANO, 28 MAR - Giovanni Castellucci ha percepito nel 2018 un compenso di 5,05 milioni di euro in qualità di ad e dg di Atlantia, incluso un bonus di 3,72 milioni di euro. Il presidente, Fabio Cerchiai, ha incassato 1,28 milioni, tra cui un bonus di 560 mila euro. Lo rivela la relazione sulla remunerazione di Atlantia, controllante di Autostrade per l'Italia, finita nella bufera per il crollo del Ponte Morandi. Castellucci e Cerchiai erano ad e presidente di Aspi quando il ponte collassò, lo scorso 14 agosto, provocando la morte di 43 persone.