Airbnb e Pinterest per 1/a volta insieme

ROMA, 28 MAR - Airbnb e Pinterest per la prima volta insieme. Dopo aver analizzato gli ultimi trend in materia di viaggio e le immagini a tema travel più "pinnate", lanciano 6 bacheche per organizzare il proprio viaggio con consigli su dove andare, cosa fare, dove alloggiare e cosa mettere in valigia dedicate. La piattaforma di viaggi e la bacheca di immagini propongono 6 itinerari di pensati per 6 diversi tipi di viaggiatori: gli amanti degli animali, gli amanti della natura, i viaggiatori eco-consapevoli, quelli alla ricerca di avventure adrenaliniche, gli amanti del low cost, gli appassionati delle destinazioni al caldo.