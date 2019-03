Borsa: Europa in rialzo, in calo EssiLux

MILANO, 28 MAR - Le Borse europee girano in positivo dopo un avvio di seduta debole. Nel Vecchio continente si guarda con fiducia alla ripresa delle trattative commerciali tra Usa e Cina ed alle vicende politiche del Regno Unito sulla Brexit. Sul fronte valutario l'euro è poco mosso a 1,1256 sul dollaro a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 cresce dello 0,4%. In positivo Londra (+0,8%), Parigi e Francoforte (+0,4%) mentre è piatta Madrid (+0,05%). In rialzo l'hi-tech (+0,8%) con Logitech (+2,1%) ed Hexagon (+1,8%). In crescita il comparto delle auto (+0,2%), con le notizie sul riassetto tra le aziende del settore, dove si mettono in mostra Daimler (+0,6%), Volkswagen e Porsche (+0,4%) e Peugeot (+0,3%). A Parigi amplia il calo EssilorLuxottica (-1,8%), dopo la richiesta di arbitrato da parte di Delfin di Leonardo del Vecchio. Giù anche Bayer (-2%), dopo la condanna per Monsanto sul caso del diserbante Roundup. In rosso anche le banche con Banco Bilbao (-1,2%), Commerzbank (-1%) e Credit Agricole (-0,3%).