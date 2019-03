Borsa:Milano prosegue in calo con banche

MILANO, 28 MAR - La Borsa di Milano amplia il calo con il Ftse Mib che cede lo 0,2% a 21.147 punti. Su Piazza Affari pesano le banche ed il calo di Fca (-1,6%), quest'ultima al centro delle indiscrezioni di stampa sul riassetto tra le aziende del comparto automobilistico. Si allenta la tensione sui titoli di Stato con lo spread tra Btp e Bund che apre stabile a 254 punti con il rendimento del decennale italiano al 2,45%. In fondo al listino Banco Bpm (-1,7%), Unicredit (-1,5%) e Ubi (-1,2%). In rosso anche Mediobanca (-0,8%), Mps (-0,7%), Intesa (-0,6%), Bper (-0,4%). Andamento positivo per Amplifon e Moncler (+1%). In ordine sparso i titoli legati al petrolio con il prezzo del greggio in calo. In positivo Italgas (+0,8%) e Saipem (+0,4%), in rosso Tenaris (-0,2%) mentre è piatta Eni (+0,01%). In positivo Tim (+0,3%), dopo il rinvio del cda ed in attesa dell'assemblea.