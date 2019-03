Draghi, Bce non è a corto di munizioni

ROMA, 27 MAR - "Non siamo a corto di strumenti per adempiere al nostro mandato". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, in quella che appare una risposta a chi osserva che la Bce, con tassi ai minimi record e un'espansione record del bilancio, potrebbe non avere munizioni per rispondere a un potenziale peggioramento delle condizioni economiche. "L'impegno a realizzare il nostro obiettivo - ha detto Draghi - implica anche un'attenzione ai rischi futuri e una prontezza nel rispondervi, se le prospettive di medio termine dovessero continuare a peggiorare significativamente".