Alitalia: Discepolo, Fs scelga

ROMA, 27 MAR - "Ferrovie, che hanno dato una disponibilità ferma, o si danno da fare e ci portano una richiesta di proroga, con documenti sulla trattativa, o rinunciano e ce lo dicono chiaramente: non possiamo portare avanti" la situazione "senza limite". Così il commissario straordinario di Alitalia, Daniele Discepolo, in audizione alla Camera. "Non possiamo pensare a proroghe di mesi per il sovrapporsi di eventi politici che possono alterare la posizione di Alitalia - spiega - dopo riflessioni ci siamo dati massimo 3-4 settimane".