Borsa: Europa prosegue in rialzo

MILANO, 26 MAR - Le Borse europee proseguono in rialzo in scia con l'andamento positivo di Wall Street. Gli investitori restano cauti circa i timori sul rallentamento della crescita globale e attendono l'intervento del presidente della Bce Mario Draghi previsto per domani mattina. Prosegue in rialzo il prezzo del greggio Wti a 60,04 dollari per barile. L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,8%. Si mettono in mostra Parigi (+0,9%) e Francoforte (+0,7%). Bene anche Londra (+0,5), piatta Madrid (+0,06%), in coda Milano (+0,3%). Nel Vecchio continente corre l'hi-tech con Wirecard (+25%) in forte rialzo. A Piazza Affari prosegue la corsa di Saipem (+2,2%), dopo la raccomandazione d'acquisto di Goldman Sachs, e Leonardo (+1,7%), con le prospettive positive sugli elicotteri. In positivo Tim (+1,4%), il cui Cda si riunisce giovedì prossimo per discutere di un nuovo esposto alla Consob di Vivendi (+1% a Parigi). In fondo al listino le banche con Unicredit (-1,8%), Bper (-1,7%) e Banco Bpm (-1,2%).