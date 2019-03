Intesa studia accordo con Prelios su Utp

MILANO, 26 MAR - Intesa Sanpaolo, dopo le indiscrezioni di stampa, comunica che "sta considerando opzioni strategiche riguardanti i crediti classificati come inadempienze probabili (UTP - Unlikely To Pay) e che in tale ottica ha firmato un accordo non vincolante con Prelios, cui ha concesso un periodo di negoziazione esclusiva per la possibile costituzione di una partnership strategica" per ottimizzare la gestione di quelle posizioni. L'eventuale perfezionamento della partnership "avverrà nel rispetto degli obiettivi e delle previsioni di natura economica e patrimoniale del gruppo già resi noti al mercato per l'esercizio 2019 e per il Piano di Impresa 2018-2021 e non influenzerà la partnership strategica riguardante i crediti in sofferenza già perfezionata con Intrum" precisa la banca.