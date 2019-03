Borsa Milano fiacca, bene Campari e Fca

MILANO, 25 MAR - Prima giornata di settimana senza una direzione precisa per Piazza Affari, che conclude in linea con gli altri listini europei in lieve calo: l'indice Ftse Mib segna una perdita finale dello 0,09% a 21.059 punti e l'Ftse All share il marginale ribasso dello 0,03% a quota 23.091. In Piazza Affari, che non ha sofferto il ritorno della tensione sui titoli di Stato italiani e la corsa ai bund tedeschi come 'bene rifugio', molto bene Campari che ha chiuso in aumento del 3,1% toccando il suo massimo storico dopo anche l'altro un report positivo di Goldman Sachs. Forte anche Astaldi (+2,7%), con Fca salita di due punti percentuali ed Exor cresciuta dell'1,8% ancora sulle speculazioni di possibili partner. Deboli invece Stm (-3,8%), Finecobank (-1,5%), Moncler (-1,5%), Mediaset e Pirelli (-1,4%). Debutto positivo sull'Aim per CrowdFundMe, prima piattaforma di equity crowdfunding ad approdare su un mercato di Borsa italiana, con il titolo che ha segnato un aumento finale dell'1,8%.