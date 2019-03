Alitalia: Guzzetti, azione Cdp rischiosa

MILANO, 22 MAR - Un intervento su Alitalia da parte di Cdp sarebbe "pericoloso" e per questo "gli amministratori di Cdp con il pieno nostro consenso si sono rifiutati di intervenire". Lo ha detto il presidente della Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti, a margine di un convegno. "Quello che la Cdp ha effettuato in Telecom Italia - ha spiegato Guzzetti - non è un investimento pericoloso, un investimento pericoloso da non fare sarebbe investire in Alitalia o in altre operazioni in cui la parte pubblica ha tentato di far intervenire la cassa". Per Guzzetti "l'intervento in Tim è un disegno industriale che attiene alla realizzazione della rete nel nostro Paese ed ad evitare sovrapposizione di investimenti. Quindi l'investimento di Tim da parte di Cdp è stato dichiarato chiaramente che è in funzione di un progetto industriale che è importante per il paese. Le fondazioni non solo sono d'accordo ma ritengono che la Cassa debba svolgere questo ruolo importante".