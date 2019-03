Borsa Tokyo apre in lieve rialzo (+0,32%

TOKYO, 22 MAR - La Borsa di Tokyo avvia la seduta in lieve rialzo dopo il giorno di festività di ieri, in scia alla progressione degli indici azionari statunitensi, in particolare la tecnologia. Il Nikkei segna un aumento marginale dello 0,32% a quota 21.678,69, aggiungendo 69 punti. Sul mercato dei cambi lo yen arresta la fase di apprezzamento, e tratta a 110,80 sul dollaro, dopo i segnali della Fed su un possibile stop all'aumento del costo del denaro entro quest'anno.