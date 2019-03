Bce: sentenza Tercas apre nuove strade

BRUXELLES, 21 MAR - La sentenza del Tribunale Ue sulla Banca Tercas "è uno sviluppo importante, ne abbiamo per ora discusso brevemente al 'board' ieri, è chiaro che apre nuove strade nella gestione delle crisi bancarie": lo ha detto il presidente dell'autorità di supervisione delle banche (SSM) Andrea Enria al Parlamento Ue. Enria ha sottolineato che nell'area euro ci sono strumenti diversi da attivare in caso di crisi, e quindi "il ruolo potenziale dei dgs (deposit guarantee scheme)" nella gestione delle banche in difficoltà "potrebbe essere un grande cambiamento".