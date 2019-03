Bayer cede in Borsa (-9%) dopo Roundup

MILANO, 20 MAR - Giornata molto pesante per Bayer in Borsa: il titolo, che ha trascinato al ribasso tutto il listino di Francoforte, ha perso il 9,6% finale a 63 euro dopo aver toccato in corso di seduta cali anche a due cifre. Le vendite sul gruppo farmaceutico tedesco sono iniziate dalla mattinata, dopo la sconfitta in tribunale a San Francisco (Usa) per una causa sul Roundup, il diserbante sotto accusa per diversi casi di tumore alla pelle.