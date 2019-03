Pernigotti, cinque aziende interessate

ALESSANDRIA, 20 MAR - Sono cinque le manifestazioni di interesse pervenute per la Pernigotti e, in un caso, c'è già anche una bozza di piano industriale. Lo rendono noto i sindacati al termine dell'incontro di oggi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l'advisor Sernet. Confermata, sempre secondo i sindacati, la trattativa - sembra in fase avanzata - per la cessione del ramo d'azienda gelateria. "Si tratta di una situazione in divenire, per la quale è presto fare valutazioni complessive", commenta Piero Frescucci, rsu Uila Uil Pernigotti. "La fase è ancora interlocutoria - conferma il sindaco di Novi Ligure, Rocchino Muliere - Abbiamo avuto qualche certezza, ne attendiamo altre. Di certo la nostra priorità che lo 'spezzatino' indebolisca il meno possibile il sito produttivo di Novi". Nello stabilimento di viale Rimembranza stanno lavorando una trentina di persone tra impiegati e operai. La produzione di cremini dovrebbe proseguire fino al 14 aprile. Previsto nei prossimi giorni un nuovo incontro.