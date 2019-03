Lavoro: +230mila contratti stabili

ROMA, 19 MAR - Sono +359 mila le posizioni lavorative dipendenti nel quarto trimestre 2018 rispetto al quarto trimestre del 2017, sulla base dei dati rielaborati delle comunicazioni obbligatorie del ministero del Lavoro. Del totale, +230 mila sono a tempo indeterminato, +129 mila a termine "in progressivo rallentamento rispetto ai tre trimestri precedenti (+266 mila, +374 mila e +455 mila rispettivamente nel terzo, secondo e primo)". E' quanto emerge dalla Nota trimestrale congiunta sulle tendenze dell'occupazione di ministero del Lavoro, Istat, Inps, Inail e Anpal. Per quanto riguarda le posizioni a tempo indeterminato (+230 mila) si indica, al contrario, un andamento "in accelerazione" rispetto ai tre trimestri precedenti (+122 mila, +71 mila e +21 mila). A livello congiunturale, ossia rispetto al trimestre precedente, l'aumento riguarda le posizioni lavorative a tempo indeterminato (+80 mila), sulla spinta delle trasformazioni, mentre quelle a tempo determinato registrano una variazione nulla.