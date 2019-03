Borsa Milano sale con Autogrill e Stm

MILANO, 15 MAR - Ultima giornata di settimana borsistica positiva per Piazza Affari in linea con gli altri listini europei: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,81% a 21.045 punti, l'Ftse All share in crescita dello 0,70% a quota 23.085. A Milano molto bene Autogrill (+8,4%) dopo i conti, con Stm in aumento del 4,6%, Recordati e Brembo del 3,1%, Unipol del 2,6% e Moncler del 2,2%. Pirelli e Generali sono saliti di due punti percentuali, con la Juventus che ha concluso in aumento dell'1,7% dopo un 'congelamento' in asta di liquidità sul sorteggio europeo. Positiva anche Tim (+1,3%), piatta Eni (+0,3%) dopo la presentazione del piano strategico al 2022, deboli Saipem (-1,6%) e Banco Bpm (-1,8%).