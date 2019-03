Tav, avvisi online su Gazzetta europea

TORINO, 15 MAR - Sono online sulla Gazzetta europea gli 'avis de marchés' per le procedure di gara relative ai lavori in Francia per il tunnel di base della Torino-Lione. L'importo stimato dei lavori è di 2,3 miliardi di euro. Lo rende noto su Twitter Telt, la società italo-francese incaricata di realizzare e poi gestire la nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità.