Banche:approccio Bce già comunicato 2018

ROMA, 15 GEN - La Bce, nelle lettere alle banche contenente la decisione sulle misure attese per il 2019, sta applicando l'approccio seguito finora e annunciato pubblicamente l'11 luglio 2018. E' quanto trapela da una fonte vicina al dossier. Allora si specificava che "in base a questo approccio la Vigilanza si sarebbe impegnata ulteriormente con ciascuna banca nel definire le sue aspettative di Vigilanza" specifiche per ciascun istituto, "basate su parametri di riferimento di banche confrontabili e guidate dagli attuali livelli di Npl e dalle principali caratteristiche finanziarie".