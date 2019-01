Germania: sciopero in 8 aeroporti

BERLINO, 15 GEN - Lo sciopero proclamato per oggi del personale addetto alla sicurezza dei voli, in 8 aeroporti tedeschi sta paralizzando il traffico aereo e colpirà, secondo le stime, decine di migliaia di passeggeri. I primi scali coinvolti dalla mobilitazione, in corso da settimane, sono Amburgo, Hannover e Brema, dove l'astensione dal lavoro è partita a mezzanotte, e durerà per tutta la giornata. Dalle 2 si è unito il personale di Francoforte, in sciopero fino alle 20. Ma sono annunciati scioperi anche a Dresda, Monaco, Lipsia/Halle ed Erfurt.