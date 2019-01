Autostrade: nostre tariffe più basse Ue

ROMA, 14 GEN - "Autostrade per l'Italia ricorda che le tariffe autostradali sulla propria rete sono in media le più basse d'Europa nei Paesi comparabili: sono circa il 40% più basse rispetto a quelle applicate in Spagna e circa il 15% inferiori rispetto a quelle francesi". Così il gruppo in una nota replicando al vicepremier Luigi Di Maio e ad Alessandro Di Battista sui pedaggi, e specificando che sulla rete Aspi si pagano 7,36 centesimi di euro/km; in Francia 8,73 centesimi di euro/km e in Spagna: 12,13 centesimi di euro/km.