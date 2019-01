Rider: min.Lavoro, pronta la norma

ROMA, 14 GEN - "È pronta la norma che regolerà il contratto di lavoro dei moderni ciclofattorini. Entro marzo ai lavoratori che effettuano consegne per conto delle app di food delivery saranno assicurati tutele su malattie, infortuni e paga minima". Lo afferma in una nota il ministero del Lavoro, sottolineando che "l'Italia si prepara ad essere la prima nazione europea a normare questa professione. Qualche giorno ancora per chiudere i dettagli", spiegano i tecnici del ministero.