Fca aumenterà capacità produttiva

NEW YORK, 14 GEN - Fca aumentera' la capacita' di produzione nei prossimi anni per far fronte a due nuovi modelli Jeep, incluso il ritorno del Jeep Grand Wagoneer. Lo afferma l'amministratore delegato di Fca, Mike Manley. Manley non offre dettagli su quanti nuovi posti di lavoro potrebbero essere creati con l'aumento della capacita' produttiva.