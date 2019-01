Giovedì ok reddito e contributi disabili

MILANO, 13 GEN - Il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini ha confermato che giovedì il Consiglio dei Ministri darà il via libera al decreto sul reddito di cittadinanza, così come annunciato dall'altro vicepremier Luigi Di Maio. "Si, è così" ha risposto Salvini, confermando che è a stata anche risolta la questione disabili. "Sì, ci sono i contributi previsti per i disabili, risolta anche questa questione", ha detto.