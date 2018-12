Fisco: Cgia, nel 2016 evasione 113 mld

VENEZIA, 29 DIC - Nel 2016 - ultimo anno disponibile per l'elaborazione - ogni 100 euro di gettito fiscale ha visto 16 euro rimanere nelle tasche degli evasori. Lo afferma l'ufficio studi della Cgia di Mestre, sottolineando che in termini assoluti questo equivale a una somma di 113,3 miliardi sottratti all'erario. A livello territoriale, invece, le realtà più a rischio - evidenzia la Cgia - sono quelle del Sud: in Calabria la stima di evasione è al 24,2%, in Campania è al 23,2, in Sicilia al 22,2, in Puglia al 22%. Nelle regioni del Centro-Nord la situazione è meno grave: in Veneto il tasso è del 13,8%, nella Provincia di Trento e in Friuli VG è al 13,3%, in Lombardia al 12,5%, al 12% nella Provincia di Bolzano.