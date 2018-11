Brexit: sterlina debole, euro poco mosso

ROMA, 16 NOV - Prosegue la debolezza della sterlina dopo il forte calo di ieri a seguito delle dimissioni dal governo May: la valuta inglese scambia a 1,2820 sul dollaro, in rialzo da 1,2774 della chiusura di ieri ma senza recuperare molto terreno. Stabili le quotazioni dell'euro, a 1,1327 da 1,1328 di ieri. Scarsa la reazione alle parole del presidente della Bce Mario Draghi, che ha notato un'inflazione di base che ancora "non è convincente" rinviando a una valutazione più approfondita al consiglio Bce del 13 dicembre.