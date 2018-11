Borsa: Milano debole dopo Wall Street

MILANO, 15 NOV - Mercati azionari del Vecchio continente tutti negativi dopo l'avvio debole di Wall street, con Milano (Ftse Mib -1,2%) che resta la peggiore dopo una forte corrente di vendite registrata nel primissimo pomeriggio. Londra cede mezzo punto percentuale ma vanno bene i titoli di Stato inglesi, con il decennale che segna una riduzione dei rendimenti di 16 punti base, mentre Parigi perde lo 0,8% e Francoforte lo 0,4%. In Piazza Affari, dove pesa invece il ritorno della tensione sui bond italiani con lo spread nei confronti della Germania a quota 317, male Mps che è stata posta in asta di volatilità in calo teorico del 7%, Mondadori e Prysmian del 5%, Leonardo del 3,5%. Sempre in controtendenza Pirelli (+1,5% dopo i conti resi noti ieri a mercati chiusi) e Salini Impregilo, che sale del 2%.