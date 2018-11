Bankitalia:frena crescita economia Lazio

ROMA, 15 NOV - Rallenta la crescita dell'economia del Lazio nel primo semestre del 2018. Secondo la Banca d'Italia l'andamento è stato più favorevole per le imprese industriali e le aziende di maggiori dimensioni anche se la spesa per investimenti è rimasta contenuta. I servizi registrano un indebolimento tranne il turismo dove si registra una buona crescita: le presenze di turisti a Roma sono saliti del 3,1% nel semestre e la spesa di quelli stranieri è balzata del 6,8%. I prestiti bancari sono saliti (+1,5%) grazie al traino dei mutui anche se quelli alle imprese hanno ristagnato (0,1%) e nel secondo trimestre i finanziamenti delle 5 maggiori banche hanno frenato. La crescita degli ultimi anni e le cessioni di Npl hanno migliorato la qualità del credito e l'offerta di finanziamento resta distesa. Per Luigi Mariani, direttore della sede di Roma tuttavia "nei prossimi mesi se lo spread non rientrerà si avranno effetti negativi sulle condizioni" applicate a imprese e famiglie.